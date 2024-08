Mbappè denuncia il Paris Saint-Germain | il motivo e cosa rischia il club

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 20 agosto 2024) Il neo attaccante del Real Madrid, Kylian, ha contattato la Federcalcio francese e la UEFA perre il suo ex, il. Come riportato da ‘Le Monde’,lamenta un mancato pagamento di 55 milioni di euro, tra stipendi non versati e bonus legati al rendimento.ilPossibili guai in vista dunque per ilche, se ritenuto colpevole, andrebbe incontro a delle sanzioni particolarmente pesanti. La LFP potrebbe optare per il blocco del mercato del, ma all’orizzonte potrebbe addirittura esserci la revoca dalla licenza Uefa e dunque l’esclusione dalla Champions League. L'articoloil: ililCalcioWeb.