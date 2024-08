Lucchese | De Maria blocca Gemignani

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) La realtà dice in maniera inequivocabile che, al momento, ha poco senso parlare dell’arrivo di quattro-cinque nuovi giocatori, quando ancora non è chiaro perché la società non abbia ufficializzato il passaggio di Dealla Giana Erminio ed il conseguente ingaggio delin rossonero. Nessuno lo sa, ma è molto probabile che, di mezzo, ci sia una disparità tra l’ingaggio che attualmente percepisce il terzino rossonero e quello che gli è stato offerto dalla Giana. Dunque senza un "aiuto" da parte della, Denon andrà via enon sarà acquistato. Fatto sta che l’operazione è stata congelata. Come tutte le altre delle quali si sta da tempo parlando (Gioielli, Bassoli, Tonin, Biancu). Alla luce di una oggettiva situazione di difficoltà, è più giusto e logico occuparsi dell’esordio in campionato di venerdì sera a Pineto che èdietro l’angolo.