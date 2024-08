La tragica morte a 44 anni di Francesca l' ex stellina di Non è la Rai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Non è la Rai, celebre e rivoluzionario programma di intrattenimento di inizio'90, con protagoniste delle giovani, ancora adolescenti, future stelle della televisione, ha perso uno dei suoi tanti volti. Stiamo parlando diDi Ruberto, ormai donna di 44che è morta lunedì mattina all'alba in un incidente stradale lungo via Trionfale, a Roma, all'altezza dell'ospedale San Filippo Neri. La vittima viaggiava insieme a un'altra persona, ferita in gravissime condizioni, a bordo di un'utilitaria che si è schiantata contro un furgone dell'Ama. La donna, all'età di 15, per tutta la stagione televisiva 94/95, cioè quella finale, era stata una delle protagoniste del programma televisivo di Italia1 di GiBoncompagni e aveva cantato anche il brano Cuore. Il conducente del mezzo dell'Ama è risultato negativo al narcotest e all'alcoltest.