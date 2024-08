La geopolitica si fa anche con il cibo | la Cina quadruplica l' import di carne suina russa per rispondere alle sanzioni Ue

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 20 agosto 2024) La, secondo i dati diffusi dalla sua Amministrazione generale delle dogane, hato leazioni didi maiale dalla Russia a giugno raggiungendo la cifra di 1.346 tonnellate: quattro volte il quantitativo del mese precedente. In un contesto dove ormai il paese asiatico ha superato gli Stati Uniti nel fabbisogno proteico evidentemente la produzione interna non basta ai bisogni della popolazione, tanto che fino a oggi più della metà delleazioni cinesi didi maiale proveniva dall'Europa, ma in realtà le motivazioni di questo incremento vanno cercatein altri contesti e quella della diversificazione delle fonti di approvigionamento rischia di essere solo una mezza verità.