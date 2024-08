Kvaratskhelia quattro ore in ospedale dopo i giramenti di testa accusati a Verona

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 20 agosto 2024)ore indiScrive la Gazzetta dello Sport: Un grande spavento e nulla più. Khvichasta bene, ma domenica notte è stato costretto a passareore ina scopo precauzionale in compagnia di un membro dello staff sanitario del Napoli,didurante il match contro l’Hellas che lo hanno costretto a chiedere il cambio poco prima della fine del primo tempo. Kvara era stato colpito in avvio di partita alle spalle da un intervento scomposto di Dawidowicz, una botta alla cervicale che gli ha causato un forte malessere. L’attaccante georgiano è ora in permesso per l’imminente nascita del figlio, poi rientrerà a Castel Volturno: le sue condizioni non preoccupano in vista dell’impegno di domenica sera contro il Bologna.