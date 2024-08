Juventus-Como 3-0 buona la prima di Thiago Motta

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 20 agosto 2024) (Adnkronos) – Labatte 3-0 iloggi 19 agosto nel posticipo dellagiornata di Serie A, disputato all’Allianz Stadium di Torino. A decidere il match le reti al 23? di Mbangula, a segno nel giorno del suo esordio in Serie A, Weah al 46? del primo tempo e Cambiaso al 91?. Inizio di partita a ritmi molto alti con le due squadre che si annullano a vicenda senza riuscire a creare pericoli nella metà campo avversaria. Bisogna aspettare il 20? per laoccasione del match. Cross dalla destra di Cambiaso per Vlahovic che stacca in anticipo e in torsione di testa cerca il primo palo: palla fuori non di molto. Al 23? i bianconeri sbloccano la partita con l’esordiente Mbangula. Il ventenne belga parte da sinistra, si accentra e dal limite scarica il destro sul palo lontano che batte Reina.