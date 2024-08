Incendio doloso in un pub ad Airola | indagini in corso dei Carabinieri

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 20 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutostanotte adpresso un disco pub in via Roma. Tutto lascia supporre ad un rogo di origine dolosa in quanto sarebbero stati trovate tracce del liquido infiammabile nei pressi della struttura. L’è scoppiato nella notte. Secondo una prima ricostruzione da parte deididella Compagnia di Montesarchio i malviventi dopo aver rotto una finestra del locale avrebbero cosparso del liquido infiammabile all’interno dei bagni. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea che hanno quindi provveduto a spegnere l’. Il danno è ancora in corsa di quantificazione, sarebbero stati infatti colpiti dopo un primo sopralluogo solo i bagni. All’interno del locale non era presente fortunatamente nessuno.