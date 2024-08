Il pool dei Codici Rossi Il procuratore Gittardi | Noi ci muoviamo ma servono risorse

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 20 agosto 2024) In Brianza non si ferma l’escalation dei reati contro le donne in ambito familiare e di relazione affettiva. I dati che emergono dall’ultima relazione sull’anno giudiziario firmata dalmonzese Claudio, indicano un altro aumento del 12% dei cosiddetti delitti contro la libertà sessuale (261 fascicoli aperti) e del 6% dei reati di stalking (316 casi), mentre ammontano a 603 gli episodi di presunti maltrattamenti. Un trend sempre in salita negli ultimi tre anni. Calati invece dell’11% i casi di pedofilia e pedopornografia. "La Procura di Monza è attenta ai gravi fenomeni di violenza di genere, violenza domestica e sui minori – scrive il– tanto da prevedere, con un progetto organizzativo dell’ufficio, un organico di ben 7 sostituti su 16 nel cosiddetto Settore soggetti deboli, violenza domestica familiare e di genere.