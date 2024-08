Eleonora Pischedda vincitrice dell’edizione 2023 E’ cominciato tutto qui e ora il mio sogno è diventato realtà

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) PISA Lei sarà l’ospite della serata, con la sua ultima hit "Puzzle", singolo che fa parte dell’omonimo album appena uscito prima dell’estate. E lei è, cantante pisana di 22 anni,della scorsa edizione di Notti di Talento, quando sul palco di Marina sbaragliò la concorrenza di tutti gli altri partecipanti. Che esperienza è stata Notti di Talento? "Sicuramente formativa, una possibilità per esibirsi davanti a un pubblico molto ampio e a una giuria qualificata. Conoscere altri artisti, condividere la propria musica e il proprio stile è ciò che rende unica questa esperienza. Non è solo competizione, ma è cercare di creare connessioni musicali e magari anche qualche collaborazione, come è capitato a me con altri ex partecipanti.