Atto vandalico a Umbertide sfregiato il dipinto della Madonna in via Alberti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 20 agosto 2024)(Perugia), 20 agosto 2024 –nei confronti di un luogo sacro a, dove nella notte tra sabato e domenica è stata sfregiata l'edicola votiva situata in via, nei pressistorica Rocca, che custodisce unraffigurante la, realizzato nel 1965 dall'artistase Settimio Rometti come simbolo di speranza, è stata imbrattata con vernice spray blu. "Un attacco incivile - sottolinea una nota del Comune - che ha offeso profondamente la sensibilità e il patrimonio culturalenostra città”. I vandali hanno agito nella notte. “Il danno arrecato - afferma ancora il Comune - non è solo materiale, ma colpisce al cuore la nostra comunità”.