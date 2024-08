Atalanta El Bilal Toure ai saluti dopo un anno | andrà allo Stoccarda

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Bergamo, 20 agosto 2024 – Sta per concludersiun solola non fortunata avventura di Elin maglia. L’attaccante maliano, 23 anni a ottobre, sta per essere cedutoche lo cerca da inizio agosto e con cui è vicina un’intesa complessa: l’ex Almeriain Germania in prestito annuale a 4 milioni, con un diritto di riscatto che diventa obbligatorio a facili condizioni di utilizzo, alla cifra di 20 milioni complessivi, e con una successiva percentuale del 15% destinata all’nel caso di successiva rivendita del giocatore. I bergamaschi, di fatto, tra unrientrerdell’investimento da 28 milioni sborsati l’estate scorsa (finora l’acquisto più oneroso nella storia dei bergamaschi) per portare in nerazzurro questo attaccante dalle grandi potenzialità.