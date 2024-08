Yannick Fierling doppio incarico al timone del gruppo Electrolux

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il consiglio d’mministrazione di, multinazionale svedese specializzata nella produzione di elettrodomestici con stabilimenti e interessi anche in Italia, nominacome nuovo presidente e Ceo a partire dal 1° gennaio 2025.prende il posto di Jonas Samuelson. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore degli elettrodomestici,ricopre il ruolo di Ceo per Haier Europa dal 2015 al 2024. Tra il 2000 e il 2015, ha occupato varie posizioni dirigenziali di rilievo presso Whirlpool sia in Europa che a livello globale.inizia la sua attività inil 1° ottobre, assumendo ufficialmente il ruolo di presidente e Ceo il 1° gennaio 2025, dopo un periodo di transizione di 3 mesi. L'articoloaldelproviene da Ildenaro.it.