Vuelta 2024 tappa 3 | vince Van Aert Ordine d' arrivo e classifica generale

(Di lunedì 19 agosto 2024) Castelo Branco (Portogallo), 19 agosto- La3 dellaporta la carovana da Lousa a Castelo Branco dopo 191,2 km. Si tratta anche dellabuona affinché Wout Vanchiuda una maledizione lunga 6 mesi, nei quali è successo di tutto tra cadute gravi, infortuni e tanti piazzamenti: il belga ritrova il successo, il terzo stagionale, anche grazie al gran lavoro di Edoardo Affini utile a beffare stavolta Kaden Groves. Per Vanarrivano la fine di una maledizione ma anche punti preziosi per la maglia verde, il conclamato obiettivo finale da contendersi fino all'ultimo con Groves, con il quale la sfida potrebbe rinnovarsi a Siviglia: quella rossa, ovviamente, resta sulle spalle del corridore della Visma-Lease a Bike, squadra che spera di mantenere in casa il simbolo del primato anche quando arriveranno le montagne.