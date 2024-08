Vuelta 2024 montepremi e prize money della corsa | quanti soldi al vincitore e per le vittorie di tappa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ile ilufficialea Espana, terzo e ultimo grande girostagione in programma da sabato 17 agosto a domenica 8 settembre. Laspagnola si preannuncia come sempre molto incerta ed equilibrata, anche per le assenze di Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard che lasciano decisamente più spazio agli avversari. Tantissime salite nel menù del percorso, con tappe davvero per tutti i gusti ma con una particolare strizzata d’occhio agli scalatori che potranno sicuramente giocarsi la maglia rossa sul traguardo di Madrid. Andiamo quindi a scoprire quali sono le cifre in palio durante le tre settimane di, con particolare riguardo alla classifica generale finale ma non solo.