Tromba d’aria sulle coste della Sardegna residenti e bagnanti in fuga

(Di lunedì 19 agosto 2024) Una mattinata che sembrava essere come tante altre all’Isola Rossa, rinomata località balneare nel Comune di Trinità d’Agultu e Vignola, si è trasformata in una scena di panico quando unaha colpito la zona. Il fenomeno atmosferico ha creato scompiglio trae turisti, che hanno assistito impotenti al vento impetuoso che spazzava via oggetti e vegetazione, costringendo molti a fuggire dalle spiagge vicine. Nonostante l’intensità del fenomeno, fortunatamente non si registrano feriti. Il vortice ha comunque causato alcuni disagi, spargendo detriti nelle campagne circostanti e generando preoccupazione anche nel vicino comune di Badesi. Le forti raffiche di vento hanno fatto sollevare ombrelloni, sdraio e altri oggetti, che sono stati dispersi nell’area circostante.