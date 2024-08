Trofeo Andrea Cardinali Ancora un gran successo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) GUALDO TADINO -pieno per il“. Nella piazza Martiri, gremita di contradaioli, i migliori fiondatori ed arcieri delle quattro Porte cittadine si sono affrontati in entusiasmanti gare. Questi i risultati ufficiali della 25a edizione dell’appuntamento estivo: nella fionda, vittoria di Alessandro Lilli di Porta San Donato; a seguire Valerio Matricano di San Martino, Matteo Brunetti di San Donato e Paolo Comodi di San Martino; nel tiro con l’arco: vittoria di Luca Castagnoli di Porta San Facondino; seguono in classifica Christian Teodori di San Martino,Cambiotti di San Facondino e Daniele Astolfi di San Benedetto.