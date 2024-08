Traffico Roma del 19-08-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 19 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sulla metro a chiude da oggi la stazione Furio Camillo per anticipare un intervento di revisione degli impianti di traslazione che era in programma del 2025 la riapertura della Stazione prevista per i primi giorni di novembre per i lavori in corso di rinnovo integrale dei Binari sino al 25 agosto il servizio tra termini e Battistini e viceversa su bus da stanotte riprendono i lavori notturni sulla ferrovia Metre degli interventi di rifacimento della linea aerea i lavori si svolgono in orario se è notturno l’ultima corsa della ferrovia a dal lunedì al venerdì parte da entrambi i capolinea di Colombo e Porta San Paolo alle 21 poi il prosegui su Busa mentre sabato e la domenica il servizio ferroviario si svolge regolarmente per verifiche per un albero caduto in via Ostiense chiusure sulla stessa via ...