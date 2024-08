Sinner rivelazione dell’ultim’ora | annuncio a sorpresa e fan spiazzati

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ladi Jannikspiazza i suoi fans e tutti gli appassionati del tennis: lo ha fatto davvero, ecco cos’è successo C’è stata una netta differenza tra le prestazioni al Canada Open di Montreal rispetto a quello di Cincinnati. Si parla, ovviamente, di Jannik. E’ l’uomo del momento, l’Italia può godersi il numero 1 del ranking ATP che avrà la certezza di restare in vetta alla classifica anche dopo gli US Open. Già, perché Carlos Alcaraz ha perso un match clamoroso contro Gael Monfils. Ladi(LaPresse) Ilveggente.itMonfils ha avuto la meglio su Alcaraz 4-6, 7-6, 6-4. Lo spagnolo ha anche rotto una racchetta per la frustrazione di non giocare bene. Evidentemente, si sono fatte sentire le fatiche ai Giochi Olimpici, dove Alcaraz ha vinto la medaglia d’argento perdendo in finale contro uno straordinario Novak Djokovic.