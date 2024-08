Reazione a Catena gli Essenziali e la ' giusta' vittoria | il terzo montepremi vinto

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 19 agosto 2024) Non c'è due senza tre. Nella puntata del 19 agosto, glidalla Sardegna hanno messo a segno quella che è la loro terza vincita. Tre su tre, perché sin da quando hanno debuttato nel game show di Pino Insegno hanno sempre trionfato. Questa volta i sardi hanno ‘asfaltato' i cosiddetti Ripetenti. Un trio di insegnanti che ha dato del filo da torcere ai campioni soprattutto nei primi giochi, salvo cadere all'Intesa Vincente. Si è verificato anche un piccolo siparietto esilarante che ha coinvolto una new entry., puntata 19 agosto 2024: sfida tra glie i Ripetenti Niente da fare per Roberta, Alessio e Cristina. I Ripetenti, così chiamati in quanto sono tre insegnanti e non escono mai dalla scuola. Vengono dalla Toscana, nella provincia di Firenze.