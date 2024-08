Napoli Conte non ci sta | reazione a sorpresa dello spogliatoio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Antonioci va giù pesante nellodele spunta il retroscena sullaLa sconfitta delcontro il Verona al Bentegodi ha scatenato un caos senza precedenti. Dopo un discreto primo tempo, i partenopei sono praticamente spariti dal campo subendo il gol di Livramento prima e una doppietta di Mosquera poi. L’Hellas ha saputo sfruttare i punti deboli di una squadra messa ancora male dal punto di vista mentale e fisico. Gli infortuni di Alessandro Buongiorno e Khvicha Kvaratskhelia hanno poi fatto il resto, alè mancata anche ladecisa per trovare almeno il pareggio. Al netto, chiaramente, di alcune occasioni interessanti come la traversa di Anguissa. C’è tanta delusione,si è assunto la piena responsabilità, ma è chiaro che c’è qualcosa che non quadra.