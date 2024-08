Materazzi tanti auguri l’Inter celebra Matrix | ‘Simbolo di interismo’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024)a Marco, leggenda nerazzurra e simbolo di interismo.il suo cinquantunesimo compleanno. BUON COMPLEANNO – Leader in campo, uomo squadra nello spogliatoio e simbolo di interismo per tutto il popolo nerazzurro. Nel corso dei suoi dieci anni con il club nerazzurro Marcoha rappresentato tutto questo e molto altro per compagni e tifosi. Punto fisso della difesa nerazzurra con la sua inconfondibile maglia numero 23 sulle spalle,ha collezionato 276 presenze e 20 gol con, dieci dei quali arrivati nel campionato 2006/07, terminato con la conquista del quindicesimo Scudetto grazie a una sua indimenticabile doppietta sul campo del Siena.