Loreto si parte In salita ma ce la giochiamo

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si ri. Oggi pomeriggio l’ItalserviceBasket Pesaro si raduna per l’inizio della preparazione precampionato. Anche quest’anno i gialloblu disputeranno la serie B Interregionale dopo che a maggio hanno sfiorato la promozione. Il gruppo che sarà guidato dal nuovo coach, Gabriele Ceccarelli (foto) che ha preso il posto di Stefano Foglietti, prima sarà sottoposto alle consuete visite mediche, poi alle 17,30 si ritroverà al campo scuola via Respighi per cominciare gli allenamenti. I primi giorni di settembre la squadra giocherà una serie di amichevoli per entrare nel ritmo partita. Il presidente Lorenzo Pizza aveva la possibilità di comprare i diritti per la B Nazionale, ma ha preferito cercare di ottenere il salto di categoria sul campo. E’ stata quindi allestita una compagine che può competere con tutti e regalarsi delle belle soddisfazioni.