Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024) Le regioni del, in, e del, in, sono al centrotra. Partiamo dal, dove il 6 agosto scorso è avvenuta un’incursione da parte delle forze di Kiev tuttora in corso. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo un colloquio con il comandante Oleksandr Syrsky, ha detto: “Stiamo raggiungendo i nostri obiettivi”. Al momento sono oltre 121mila i civili evacuati da nove distrettiregione russa. Solo nelle ultime 24 ore, oltre 650 persone sono partite da sole e in convogli organizzati. L’, inoltre, avrebbe bombardato con razzi ed artiglieria tre ponti sul fiume Seym, vicino al villaggio di Karyzh.stasui duedel conflitto (ANSA FOTO) – cityrumors.