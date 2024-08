Il Napoli crolla a Verona Rosolino | Peggio di così Su Conte… – ESCLUSIVA

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 19 agosto 2024) Massimilianoinai nostri microfoni dopo la sconfitta delcontro il: “La strada è lunga, ma erano spenti” Ilsperava di aver archiviato la scorsa stagione dopo l’ultima partita, ma la sconfitta didice che non è. Specialmente nel secondo tempo si è vista una squadra molto simile a quella scesa in campo nel disastroso campionato finito a maggio e nella mente dei tifosi sono ritornagli incubi di qualche mese fa. Le scuse di Conte al triplice fischio finale hanno solamente attenuato la rabbia e la delusione di una sconfitta per 3-0 al Bentegodi.e Politano (Lapresse) – cityrumors.itUna sconfitta che conferma quanto detto dal tecnico leccese proprio alla vigilia della partita contro il. La strada è ancora molto lunga e questo potrebbe essere l’anno della ripartenza, ma non del ritorno immediato al successo.