Easy News | l’app che rivoluziona l’informazione senza algoritmi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilfaroonline.it si è sempre distinto per l’attenzione verso le novità del web e per il sostegno ai giovani talenti. La redazione, con un’età media sotto i 30 anni, è da sempre vicina alle intuizioni e alla capacità dei giovani di migliorare il presente. In linea con questo spirito, Ilfaroonline.it è ora coinvolto in un progetto innovativo: la nuova app, di cui è – tra altre blasonate testate – fornitore ufficiale di notizie. Questo importante traguardo è stato raggiunto grazie all’intuizione di Francesco Chiappetta, ideatore e produttore del, disponibile attualmente su Android. L’idea alla base dinasce qualche anno dopo la laurea di Francesco in ingegneria informatica presso l’Università della Calabria. “Si può dire che ero in una fase di sperimentazione e trasformavo in app tutto ciò che mi passava per la testa,” racconta Francesco.