Come ti rimescolo il vino

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nella produzione del, principalmente rosso ma anche nella produzione dei cosiddetti “orange”, sono fondamentali le tecniche volte a mantenere in contatto le vinacce – le bucce dell’uva pigiata – con il mosto prima e durante la fermentazione o con ilgiovane nelle fasi finali della stessa, la cosiddetta macerazione post-fermentativa. Alcune di queste tecniche sono molto antiche, potevano infatti essere messe in atto senza l’utilizzo di particolari strumenti o di energia di qualsiasi forma se non quella dei muscoli, potevano essere semplicemente svolte a mano o con i piedi. La tecnica più antica di cui stiamo parlando è sicuramente la follatura.