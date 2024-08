Calciomercato Como ex Barcellona e contatto con la Juve | dirigenza scatenata

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilè in campo per preparare l’esordio nel campionato di Serie A contro lantus in una partita che preannuncia grande spettacolo. Laè sempre più attiva sule sono in arrivo altri innesti di alto livello per l’allenatore Fabregas. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il Copenaghen non ha liberato Diks. Il tecnico Fabregas ha avuto dei contatti con Sergi Roberto, exdi grande esperienza. La concorrenza è agguerrita e tante altre squadre sono in trattativa con il 32enne svincolato. Le altre operazioni Ilè in trattativa con lantus per Mattia De Sciglio. L’ex Milan non rientra più nei piani dei bianconeri e del tecnico Thiago Motta. Per il ruolo di difensore il nome è quello di Filippo Terracciano del Milan. L'articolo, excon laCalcioWeb.