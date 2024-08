Atalanta prova di forza a Lecce | i nuovi arrivati Brescianini e Retegui servono il poker

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Esordio con il botto, anzi con i fuochi d’artificio, per l’travolgente a, impetuosa con un 4-0 che vale subito la testa della classifica per la differenza reti. La squadra di Gasperini ha dimostrato ancora una volta di saper tirare fuori il meglio nelle situazioni più difficili, scendendo in Salento senza praticamente cambi per via degli infortuni di Toloi, Kolasinac e Zaniolo e delle indisponibilità per il mercato dei vari Lookman, Koopmeiners e Tourè, con sette ragazzini in panchina. Premesse per parlare alla vigilia di una Dea in emergenza. E invece, dopo aver concesso una ventina di minuti alper sfogarsi con un pressing fisico ma senza mai inquadrare la porta nerazzurra, la squadra di Gasperini è venuta fuori prendendo l’inerzia del gioco, annullando di fatto gli avversari.