Arisa il bullismo e la cellulite | Noi famosi non abbiamo vite bioniche

(Di lunedì 19 agosto 2024) La cantanteha dato il brano “Canta ancora”, al film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, su Andrea Spezzacatena. E oggi a Repubblica spiega: «Mi chiedono molto brani per il cinema, ma spesso i copioni mi lasciano l’amaro in bocca. Quello di Roberto Proia mi ha fatto piangere tantissimo. È un’esperienza che ricordo con grande intensità, l’essere a scuola, scoprire che la fiducia che riponi in qualcuno viene tradita. Ho rivissuto le piccole cose che accadono agli adolescenti». Ricorda anche di essere stata vittima di«Sì, ma sono sempre stata fatalista, anche rispetto alle cose negative. Mi dispiace che Andrea non ce l’abbia fatta. Spero che attraverso questo film tanti ragazzi, che si sentono in difficoltà in questa società che ci vuole tutti uguali, possano trovare la forza per amarsi, andare avanti».