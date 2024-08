Verona-Napoli 3-0 Conte | Buon primo tempo poi ci siamo sciolti La situazione è grave

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 - L'allarme rosso era già suonato nella conferenza stampa della vigilia, quella che a qualche inguaribile ottimista aveva fatto pensare a una mera questione di pretattica per provare a smorzare la pressione intorno a una squadra reduce da due picchi diametralmente opposti tra la vittoria dello scudetto e il successivo crollo verticale: invece le parole disi sarebbero rivelate profetiche per il suo, destinato a sgretolarsi strada facendo sotto i colpi del, a segno con Livramento e un doppio Mosquera. Il Bentegodi diventa fatal per il tecnico salentino, che sulla falsariga di ieri non vuole scusanti e giustificazioni per la sua squadra, un cantiere aperto in campo e soprattutto fuori. Le dichiarazioni diL'unico asteriscolo appone aldei suoi, giudicatoo.