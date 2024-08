Traffico Roma del 18-08-2024 ore 15 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto e rallentamenti dovuti al maltempo con la presenza di pioggia e temporali sulla A1-napoli tra Valmontone e Anagni nelle due direzioni diramato dalla Protezione Civile l’allerta gialla sulla regione da questa mattina e per le prossime 24-36 ore per rovesci di forte intensità temporali locali grandinate e forti raffiche di vento proseguono i lavori sulla linea metro a fino al 25 agosto chiusa tra termini e Battistini dove il servizio è sostituito dal bus ma6 i treni circolano regolarmente tra termini e Anagnina infine questa sera allo stadio Olimpico per la prima giornata del campionato di Serie A di calcio dalle ore 20:45 Lazio Venezia previsti divieti di sosta l’area intorno allo stadio alcune ore prima dell’incontro per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.