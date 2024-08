Traffico Roma del 18-08-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto Buongiorno non si rilevano al momento particolari difficoltà in sulle strade della capitale la polizia locale Ci segnala Tuttavia un incidente in via Anastasio II all’altezza di via Dei savorelli intanto la protezione civile ha diramato un allerta meteo gialla sulla nostra regione da questa mattina e per le prossime 24-36 ore per rovesci di forte intensità temporali locali grandinate e forti raffiche di vento la Come andiamo quindi una guida attenta e prudente ad agevolare gli spostamenti come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti fino alle 22 Per quanto riguarda il trasporto pubblico per il rinnovo dei Binari la linea della metropolitana Fino al prossimo 25 agosto è in servizio 31030 a Termini Anagnina mentre la tratta termini Battistini è chiusa e sostituita dai bus MSI bene Questa è la situazione al momento ma per i dettagli di queste ed ...