Roma | sequestrati oltre 800 articoli in operazioni antiabusivismo

(Di domenica 18 agosto 2024) Controlli intensificati della Polizia Locale durante il periodo festivo nel centro storico e sul litorale. Il Ferragosto aha visto un’intensa attività di controllo da parte della Polizia Locale diCapitale per contrastare l’abusivismo commerciale in città. I risultati dellecondotte in diverse aree della Capitale, in particolare lungo il litoraleno e nel centro storico, hanno portato al sequestro di800. Le pattuglie dei Gruppi Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) e del Gruppo Mare sono state particolarmente attive a Ostia, dove hanno individuato e sequestrato una notevole quantità di merce venduta illegalmente. Tra gliposti sotto sequestro figurano bigiotteria, giocattoli, maschere, palloni e gonfiabili, tutti destinati al commercio abusivo.