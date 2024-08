Pronto soccorso assaltato | Più posti letto nei reparti ma senza personale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Pocoe pochi. Un’emergenza regionale. Ma a Pisa è stata più volte denunciata dal sindacato Nursind. "Un agosto particolarmente difficile quello che si sta vivendo in molti ospedali della nostra regione. Il problema principale segnalato dal NurSind e comune a tutte le aree toscane riguarda la carenza di, che finisce per mettere in crisi da una parte i sanitari (ai quali vengono richiesti sempre più straordinari, rientri al lavoro durante i periodi liberi, spostamenti improvvisi da un reparto all’altro) e dall’altro la qualità dell’assistenza erogata alla cittadinanza".