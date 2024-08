Pasquale morto a 11 anni dopo il bagno al mare Prima il malore in acqua poi la corsa in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 18 agosto 2024)non ce l’ha fatta. Èil bambino di 11che a Ferragosto era stato salvato in extremisaver avuto unin. Originario di Melito, in provincia di Napoli,Montagnaro stava facendo ilquando si è sentito male. Subito è stato portato a riva in arresto cardiaco e sul posto i sanitari del 118 gli hanno praticato un massaggio.diché lo hanno caricato sull’ambulanza per portarlo in. Purtroppo durante il tragitto il suo cuore si è fermato altre due volte così i sanitari a bordo dell’ambulanza hanno ripetuto il massaggio cardiaco. Paquale è stato portato per un primo ricovero alla clinica Pineta Grande e successivamente è arrivato in condizioni critiche all’Santobono di Napoli. Leggi anche: Disastro sulle coste italiane, scoppia incendio sullo yatch: a bordo 11 persone, sei bambini.