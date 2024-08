Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) nel suo ultimo intervento hato inanche il diavolo. In uno dei passaggi del suo intervento al corteo di ieri a Caracas, il capo di Stato ha affermato che la leader delle opposizioni, Maria Corina"ha uncon Elone la chiesa satanica di Detroit". "Compatrioti - ha insistito- siamo di fronte al demonio e non sto esagerando. La Sayona (così si è riferito a, evocando una leggenda venezuelana la cui protagonista è lo spettro di una donna che cerca la vendetta) si mette un medaglione strano perché ha uncon la chiesa satanica degli Stati Uniti. Per questo dico che affrontiamo un Golia".