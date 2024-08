LIVE MotoGP GP Austria 2024 in DIRETTA | Bagnaia in fuga! Martin insegue e 3 Bastianini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-8 1:30.4 per Pecco e 1:30.5 pere il gap tra i due è di 1.785.è a 6.610, mentre Marc Marquez gira più forte di Enea, ma è a 7.347. -9 Girano in maniera molto simile Pecco ee il distacco è sempre di 1.712. Attenzione a un possibile arrivo della pioggia.è terzo a 5.971, Marquez recupera ma è sempre a 7.806. -10 Entrambi i piloti stanno gestendo il drop delle gomme.stanno girando sugli stessi tempi e c’è sempre un gap di 1.612. Marquez prova ad avvicinarsi a, ma il romagnolo ha un margine di 8.271. -11 giri Eccolo nel terzo settore l’attacco di Marc Marquez e ora quarto. In tutto questo rimane stabile la situazione davanti conal comando con 1.765 su