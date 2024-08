Le elezioni? Una sporca guerra Con Trueba negli intrighi politici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Bologna, 18 agosto 2024 Prima di ogni campagna elettorale, a volerci capire qualcosa, sarebbe utile leggere “Cari bambini” di David. Un romanzo di fantasia, ci mancherebbe. Titolo originale “queridos niños“, pubblicato in Spagna da Anagrama e in Italia da Feltrinelli. L’autore è un giornalista, scrittore, sceneggiatore e regista spagnolo capace da sempre di raccontare l’attualità con un misto perfetto di cinismo, ironia e romantica malinconia. Così accade anche nella campagna elettorale che Basilio detto l’ippopotamo – un giornalista pingue, spudorato e spietato – decide di portare avanti per Amelia, docente universitaria ingenua, pulita e credibile che il partito conservatore a un certo punto candida alle Politiche in Spagna per uscire dal pantano di varie inchieste e fallimenti.