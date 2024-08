Il boom del turismo in campeggio | Bungalow e case mobili a ruba

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) di Giacomo Mascellani Ilall’aria aperta, o en plein air per dirlo alla francese, è un settore in forte espansione, visto che la proiezione per questo tipo di vacanze in Italia è in crescita. I villaggi e i campeggi sono sempre più gettonati, perché al pubblico dei camper, delle roulotte e delle tende spartane, oggi si aggiunge quello delle moderne. Terzo Martinetti è il titolare del Cesenatico Camping Village e del Pineta sul Mare (nella foto è assieme al figlio Lorenzo). Martinetti, come è iniziata questa sua avventura? "Era il 1996, io ero funzionario in un’associazione e mi fu proposta la direzione del Camping Cesenatico". Che tempi erano? "I campeggi erano ancora delle aree verdi con servizi essenziali, prezzi contenuti e un pubblico ancora un po’ hippy".