Genoa-Inter due bocciati da 5! Frattesi irrompe Le pagelle – CdS

(Di domenica 18 agosto 2024)è finita 2-2, match valido per la prima giornata di Serie A. Nerazzurri beffati al 96? da Junior Messias. Bene, per due partita da dimenticare. Ledel Corriere dello Sport. PROMOSSI –è terminata in parità: 2-2. Allo Stadio Marassi, i nerazzurri vanno sotto per il gol di Frendrup, ma riescono a ribaltarla in 52 minuti grazie alla grandissima doppietta dello scatenato Marcus Thuram. Ma quando tutto sembrava finire per il verso giusto, ecco il patatrac di Bisseck con il rigore prima sbagliato e poi ribadito in rete da Messias. Il Corriere dello Sport ha stilato ledella partita. In questa sede, il focus va sui giocatori dell’. Il migliore è ovviamente Thuram, che si becca un bellissimo e meritato 8. Ottimo ingresso in campo per Davide, autore dell’assist per il gol del momentaneo vantaggio nerazzurro: si prende un 7.