Como la guerra dei poveri | dal prete degli ultimi coccole ai migranti dopo lo stop alle colazioni del sindaco Rapinese

(Di domenica 18 agosto 2024), 18 agosto 2024 – Visto il protagonista verrebbe da dire che è uno scherzo daquello orchestrato da don Giusto Della Vche ha fatto arrivare 240 quintali di noci di cocco dalla Costa d’Avorio per rispondere, a modo suo, all’invito deldidi servire leai clochard in parrocchia e non in strada. Una disfida degna di don Camillo e Peppone iniziata un paio di settimane fa a opera del primo cittadino, Alessandro, che ha polemizzato contro i volontari che servono leper strada ai senza fissa dimora, responsabili a suo dire di creare assembramenti e portare disagio ai residenti.