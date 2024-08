Calciomercato Napoli arriva l’annuncio ufficiale | la decisione del club

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilcontinua a lavorare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Conte, conche non lascia dubbi. La pesantissima sconfitta nella gara d’esordio contro il Verona evidenzia le grandi lacune del, lacune che anche il mercato dovrà colmare. Il caso legato al futuro di Victor Osimhen continua a tenere banco: in casa azzurra non si sarebbe mai pensato dire a metà agosto con il nigeriano ancora in rosa, con la mancanza di offerte convincenti che hanno sorpreso Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra. La mancata cessione di Osimhen continua a bloccare il mercato, con Antonio Conte che continua ad aspettare l’arrivo di Romelu Lukaku. L’attaccante belga rappresenta una priorità assoluta per l’idea tattica del tecnico leccese, costretto in queste prime uscite ad affidarsi a Raspadori e Simeone.