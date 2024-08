Antur-AI Nutriwell | la chiave per rendere un’azienda sostenibile

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024) Nasce-AI, il passpartout by, utile per le aziende che desiderano investire in sostenibilità al fine di ottenere maggiori profitti e un rating top. Ce ne parla Maria Luisa Conza R&D ManagerDottoressa Conza , perché la sostenibilità oggi è ladel successo di? “Essere sostenibili oggi non solo una scelta ma una necessità per le imprese. Le aziende che abbracciano la sostenibilità migliorano la loro reputazione, attraggono talenti e soddisfano le aspettative dei consumatori. In tal modo, trasformano il proprio business in un modello di eccellenza ambientale e di benessere.