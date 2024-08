Alluvione scelta sbagliata sui rimborsi Difenderemo ospedale e Casa della salute

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) "Serve un patto di maggioranza per affrontare le prossime sfide amministrative. Le priorità ora sono cambiate". Parola di Massimo Isola, sindaco di Faenza, a meno di un anno e mezzo dalla fine del mandato, e a oltre un anno di distanza dall’che ha sconvolto la città. Sindaco Massimo Isola, iniziamo dalla questione"Una questione che sta generando rabbia e amarezza: sui beni mobili seimila euro a famiglia sono unaincomprensibile e. Quei beni sono un elemento economico e anche emotivo che doveva indurre una decisione diversa. È chiaro che non c’è la volontà di rimborsare il 100%". Fondi però ne sono stati stanziati per famiglie e aziende, al di là dei beni mobili, non crede? "Ma siamo ancora troppo indietro e sono ancora troppo pochi i soggetti che non hanno presentato la pratica.