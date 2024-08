Alla Casa della salute Prato Est Equipe per i disturbi alimentari | Un servizio in rete per i più fragili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Il primo ambulatorio per i, aperto da luglio nellaEst in via fra Bartolomeo, sta riscuotendo successo. Un nuovoche è approdato in città in risposta ad un fenomeno in crescita e che è fruibile tramite il sistema sanitario pubblico. Un progetto che è stato messo a punto graziecollaborazione dei medici di medicina generale con in prima fila la Fimmg (Federazione dei medici di medicina generale), degli specialisti ospedalieri con Giuseppe Cardamone, direttore Areamentale adulti dell’Asl Toscana centro, e Marco Armellini, direttore Dipartimentomentale e dipendenze dell’Asl Toscana centro. Al momento l’ambulatorio viene assicurato due martedì mattina al mese con gli specialisti del settore per poi aumentare i giorni di prestazione; anche il martedì prima di Ferragosto sono state fatte delle visite.