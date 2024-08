WWE | A Smackdown Reigns soffre l’assenza di alleati

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 17 agosto 2024) Romanè giunto alla sua seconda apparizione nello show blu dopo il ritorno di Summerslam. Anche in questa occasione, nessuna parola al microfono per l’OTC ma tanta fisicità con Solo Sikoa e i suoidella nuova Bloodline. Solo Sikoa e Tama Tonga hanno iniziato il segmento chiamando allo scoperto Roman che dopo essersi presentato ha iniziato, questa volta non subito, uno scontro fisico con i due. Superman Punch per Sikoa ed addirittura una Rock bottom per Tama Tonga. Dopo aver concluso l’azione con un altro superman punch ed una spear ai danni di Sikoa,questa volta è riuscito con successo a mettere le sue mani sull’ ulafala, indossandolo per qualche istante. Ecco però il rientrante Jacob Fatu, con una protezione alla gamba, che di sorpresa stende Roman.