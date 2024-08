UFFICIALE – Inter i numeri dei giocatori per la Serie A 2024-2025

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 agosto 2024) Oggi inizia la nuova stagione die parte proprio dallo stadio Marassi. Genoa-in programma alle ore 18.30, ecco iufficiali deinerazzurri. INIZIO – La partita tra Genoa ein programma è la prima della stagionedellaA. Il campionato italiano riparte dai detentori del titolo, che saranno impegnati in una delle trasferte più difficili storicamente per il club e anche per Simone Inzaghi. Da allenatore nerazzurro il tecnico non ha mai vinto nello stadio di Genova, non solo con il grifone. Nemmeno con la Sampdoria è mai arrivata una vittoria: solo pareggi. Intanto l’ha ufficializzato ideiin vista della competizione. Le novità sono pochissime rispetto alla scorsa stagione: riguardano i tre nuovi acquisti Piotr Zielinski, Mehdi Taremi e Josep Martinez.