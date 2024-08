Torna la Serie A parte la caccia all’Inter Le rivoluzioni di Juve Milan e Napoli sfidano la continuità dei nerazzurri di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) C’è una squadra che ha vinto e che non ha cambiato praticamente nulla. Tutte le altre che hanno perso, e hanno cambiato quasi tutto, dirigenti, allenatori, calciatori. La nuovaA chesabato 17 agosto con l’esordio dei campioni d’Italia sul campo del Genoa è ovviamente una, ma per certi versi quasi una sfida concettuale tra due filosofie, diverse strategie con cui sono state costruite le squadre che si giocheranno il campionato:contro rivoluzione. Chi vince? Dove eravamo rimasti. Alla seconda stella dell’Inter, che non ha semplicemente vinto lo scudetto, lo ha dominato, stracciando le avversarie di venti punti e passa di distacco. Sembra difficile immaginare di colmare in due mesi un divario del genere.