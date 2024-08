Terribile incidente in galleria l’impatto tra le due auto è devastante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 17 agosto 2024)stradale, precisamente uno scontro frontale, avvenuto tra una Fiata Panda e una Toyota Aygo nellasud di Siniscola, in provincia di Nuoro, all’altezza del chilometro 96.400 sulla statale 131 Dcn, superstrada che collega il capoluogo sardo a Olbia. A causa di interventi sulla rete stradale, da diversi mesi nellasi si viaggia in entrambi i sensi di marcia eè avvenuto in quel tratto in cui si stanno effettuando dei lavori. Come riporta il quotidiano sardo La Nuova Sardegna, ad avere la peggio sono stati gli autisti delle due, un giovane di Orune e una ragazza tedesca, che sono stati estratti dall’abitacolo dai vigili del fuoco con diverse fratture. Leggi anche: Ritorno incubo dalle vacanze, 150 passeggeri bloccati in aereo.