Serie D - L’analisi Tau in un girone più tecnico

(Di sabato 17 agosto 2024) Il dibattito è aperto. Il cambio di, dalle umbro-laziali alle emiliane, per il Tau, è più difficile o più semplice? In entrembi i raggruppamenti ci sono undici formazioni che hanno militato per lo meno in"C". Nelamaranto: San Marino, Imolese, Riccione, Forlì, Lentigione (ex Brescello), Fiorenzuola, Prato, Tuttocuoio; una è arrivata fino alla "B", il Ravenna; due hanno assaggiato la"A": Pistoiese e Piacenza (gli emiliani a fine anni Novanta ed inizio nuovo secolo). Venturi lo aveva dichiarato: "Nel nostro raggruppamento almeno dodici compagini si sonno rinforzate con budget importanti". Le difficoltà, quindi, si equivalgono. Nel"D" c’è maggiore tecnica, nell’"E" più agonismo.